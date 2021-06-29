С 30 июня во Владимире снова будет ходить автобус 21С

Жители микрорайона Энергетик могут немного выдохнуть. Уже завтра возобновляют перевозку пассажиров автобусы по городскому маршруту № 21С «Энергетик-Мегаторг-ул.Куйбышева».

С временным расписанием движения автобусов маршрута № 21С можно ознакомится на официальном сайте администрации города Владимира. Интервал движения автобусов составит 23 минуты. Последний автобус из Энергетика отправляется в 23.05, а с улицы Куйбышева - в 22.06.

Жители микрорайона надеются, что скоро возобновят перевозку и автобус №15, который ходит через центр.