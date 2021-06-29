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Общество29 июня 2021 12:37

С 30 июня во Владимире снова будет ходить автобус 21С

Временное расписание можно посмотреть на сайте мэрии
Виктория СУХОВАВиктория СУХОВА
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Жители микрорайона Энергетик могут немного выдохнуть. Уже завтра возобновляют перевозку пассажиров автобусы по городскому маршруту № 21С «Энергетик-Мегаторг-ул.Куйбышева».

С временным расписанием движения автобусов маршрута № 21С можно ознакомится на официальном сайте администрации города Владимира. Интервал движения автобусов составит 23 минуты. Последний автобус из Энергетика отправляется в 23.05, а с улицы Куйбышева - в 22.06.

Жители микрорайона надеются, что скоро возобновят перевозку и автобус №15, который ходит через центр.