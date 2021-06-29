В заказнике Селивановского района поймали браконьера

Сотрудники ГБУ ВО «Дирекция ООПТ» совместно с Владимирской природоохранной прокуратурой 25-26 июня провели рейд по охране государственного природного комплексного заказника регионального значения «Колпь» в Селивановском районе. В заказнике на реке Колпь браконьер незаконно ловил рыбу ставными сетями, он задержан. В общей сложности извлечено из водоема почти 200 метров сетей. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 256 УК РФ – «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». В ходе рейда составлен протокол об административном правонарушении за нарушение правил пожарной безопасности в лесах, в частности - разведение открытого огня под кронами деревьев в пожароопасный период.