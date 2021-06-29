В Александровском районе поезд сбил мужчину

В районе железнодорожной станции Арсаки произошел несчастный случай. Станция находится на границе Владимирской области и Подмосковья в Александровском районе, через нее проходят электрички «Александров — Москва».

Как сообщает управление на транспорте МВД РФ по Северо-Западному федеральному округу, грузовой поезд сбил 33-летнего жителя Москвы. Он переходил железнодорожные пути в неположенном месте и был в наушниках, поэтому не услышал сигналы, подаваемые машинистом.

От полученных травм мужчина скончался. Сейчас сотрудники транспортной полиции проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.