Три водоканала Владимирской области заплатят за загрязнение рек

Арбитражный суд Владимирской области удовлетворил требования Межрегионального управления Росприроднадзора по Ивановской и Владимирской областям о взыскании с организаций, отвечающих за очистку сточных вод свыше 3 миллионов рублей за причинение вреда водным объектам на территории Владимирской области. Больше всего заплатит МУП «Водоканал» города Лакинска - 2,35 миллиона рублей в качестве компенсации ущерба, причиненного р. Ундолка после сброса сточных вод. МУП «Александров Водоканал» отдаст 0,6 миллиона рублей за ущерб, причиненный ручью Дериножка, а МУП Бавленского сельского поселения «Водоканал» - 0,2 миллиона рублей за ущерб речке Бавленка.