Хирургический корпус ОКБ снова превратится в ковид-госпиталь

Во Владимирской области продолжают разворачивать койки для больных коронавирусом. Как нам сообщили наши источники в областной администрации, с 7 июля 180 новых коек появится в хирургическом корпусе Областной клинической больницы.

Сейчас пациентов, которым оказывалась плановая хирургическая помощь, начали постепенно выписывать. Запланированные плановые операции по всей видимости придется перенести.

Ковидный госпиталь будет работать также, как и в первую волну. В ОКБ будет действовать 30 реанимационных коек, 20 – хирургических и 10 – акушерских. В госпиталь областной больницы будут госпитализировать тяжелых пациентов с коронавирусом.