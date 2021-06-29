Во Владимире нотариус пойдет под суд за злоупотребления полномочиями

Прокуратура города Владимира утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело в отношении частного нотариуса. Он обвиняется в злоупотреблении полномочиями.

- Установлено, что нотариус, используя свои полномочия вопреки задачам нотариальной деятельности, оформил доверенность на женщину от имени ее супруга, находившегося в это время в реанимационном отделении городской больницы в бессознательном состоянии, согласно которой она уполномочивалась распоряжаться наследством, - сообщают в областной прокуратуре.

За свои незаконные действия нотариус получил деньги. Вину обвиняемый не признал.

За совершение данного преступления нотариусу может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Дело будет рассматривать Октябрьский районный суд города Владимира.