Во Владимирской области 29 июня коронавирусом заболело 199 человек

Во Владимирской области за прошедшие сутки 29 июня лабораторно подтверждено 199 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

55 случаев во Владимире, 25 - в Муромском районе, 22 - в Гусь-Хрустальном районе, 16 - в Ковровском, 11 - в Александровском, 10 - в Петушинском, 8 - в Суздальском, по 7 случаев - в Юрьев-Польском, Меленковском, Собинском, Киржачском районах, 6 - в Камешковском, 5 - в Вязниковском, 4 - в Гороховецком, по 3 - в Селивановском и Судогодском районах, 2 случая в Радужном, 1 - в Кольчугинском районе.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 35 969 случаев заболевания (8230 сл. в г. Владимире, 4340 сл. в Гусь-Хрустальном, 3971 сл. о. Муром, 2577 сл. в Ковровском, 2246 сл. в Александровском, 2111 сл. в Петушинском, 1494 сл. в Юрьев-Польском, 1401 сл. в Вязниковском, 1551 сл. в Кольчугинском, 1341 сл. в Суздальском, 1115 сл. в Собинском, 1127 сл. в Киржачском, 1011 сл. в Меленковском, 863 сл. в Камешковском, 795 сл. в Гороховецком, 759 сл. в Селивановском, 576 сл. в Судогодском, 461 сл. в г. Радужном).