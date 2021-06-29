Во владимирском магазине продавали поддельные кроссовки

фото владимирской таможни

Таможенники осмотрели один из владимирских магазинов, где нашли 11 пар поддельных кроссовок. Это женские кроссовки с нанесёнными товарными знаками «New Balance», «NB»,«N». Основанием для проведения проверки стало заявление представителя правообладателя торговых марок о защите прав интеллектуальной собственности.

- В магазине реализовывался иностранный товар, маркированный обозначениями, сходными до степени смешения с известными брендами, — пояснил начальник отделения по контролю за ввозом и оборотом товаров Владимирской таможни Сергей Хлебцов.

Проверка проводилась совместно с УМВД России по г. Владимиру, товары изъяты сотрудниками полиции для принятия мер в соответствии с КоАП РФ.