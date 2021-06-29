Владимир
Еще
Радио
Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество29 июня 2021 9:13

Во владимирском магазине продавали поддельные кроссовки

Виктория СУХОВАВиктория СУХОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
фото владимирской таможни

фото владимирской таможни

Таможенники осмотрели один из владимирских магазинов, где нашли 11 пар поддельных кроссовок. Это женские кроссовки с нанесёнными товарными знаками «New Balance», «NB»,«N». Основанием для проведения проверки стало заявление представителя правообладателя торговых марок о защите прав интеллектуальной собственности.

- В магазине реализовывался иностранный товар, маркированный обозначениями, сходными до степени смешения с известными брендами, — пояснил начальник отделения по контролю за ввозом и оборотом товаров Владимирской таможни Сергей Хлебцов.

Проверка проводилась совместно с УМВД России по г. Владимиру, товары изъяты сотрудниками полиции для принятия мер в соответствии с КоАП РФ.