Прокуратура взяла на контроль проверку ДТП в Александрове

Прокуратура Владимирской области организовала проверку по факту дорожно-транспортного происшествия в городе Александрове.

- По предварительной информации 28 июня около 15 часов возле дома № 26 на улице Институтской города Александрова водитель автомашины «Урал» совершил наезд на двух пешеходов. Девочка и мальчик в это время переходили дорогу по пешеходному переходу. От полученных травм 12-летняя девочка скончалась до приезда скорой помощи, 7-летний мальчик со множественными телесными повреждениями госпитализирован в реанимационное отделение местной больницы, - сообщили в областной прокуратуре.

Александровской городской прокуратурой во взаимодействии с органами полиции устанавливаются все обстоятельства произошедшего. На место происшествия выезжал Александровский городской прокурор Роман Костин.

Результаты доследственной проверки находятся на контроле прокурора области.