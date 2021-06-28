Житель Петушинского района угнал машину, ранил одного знакомого и зарезал другого

Житель Петушков осужден сразу за три преступления – угон автомобиля, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия, и убийство. В ноябре 2019 года он забрал со стола ключи от чужого автомобиля, поехал на нем по трассе М-7, попал там в аварию и сбежал, бросив автомобиль. В мае 2020 года он поругался вместе с приятелем во время посиделок с алкоголем, во время ссоры достал из кармана нож и ударил в живот знакомого, чем причинил тяжкий вред его здоровью по признаку опасности для жизни. Кроме того, в июне прошлого года, выпив вместе с другим знакомым, он поссорился с ним и ударил кухонным ножом в грудь. От кровопотери раненый скончался на месте происшествия. Ему дали пятнадцать лет с отбыванием срока в колонии строгого режима. Судебная коллегия по уголовным делам Владимирского областного суда, признав приговор Петушинского районного суда законным и обоснованным, оставила судебный акт без изменения, апелляционную жалобу защитника осужденного – без удовлетворения.