В Суздальском районе ликвидирован крупный пожар в деревенском доме

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 11.55 на пульт диспетчеров Суздальского пожарно-спасательного гарнизона поступила информация о пожаре, происходящем в доме №22 по улице Заречной деревни Субботино.

К моменту приезда первых пожарных машин огонь охватил строение и полыхал открытым пламенем.

В результате огнеборцы ликвидировали пожар на площади 120 квадратных метров. К счастью, никто из людей не погиб и не пострадал. На тушение выезжали четыре пожарные машины и 10 человек личного состава МЧС.

В настоящее время дознаватели устанавливают причину пожара.