В Коврове подорожает проезд на шести автобусах

С 1 июля в городе оружейников увеличится стоимость проезда на маршрутах, обслуживаемых местным перевозчиком «УТТ». Изменение цены коснется пассажиров автобусов №№ 2, 4, 9, 12, 15, 17. Поднять цену решили из-за выросших цен на топливо, расходные материалы и запчасти, необходимые для обслуживания транспорта. По крайней мере, так объяснил свою позицию перевозчик, а в администрации с ним согласились. При этом, как отмечают чиновники, установленная стоимость проезда не противоречит федеральному закону №220 «Об организации перевозок пассажиров». Объявления о повышении стоимости проезда на два рубля уже развешаны в салона соответствующих маршрутов.