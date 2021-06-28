Во Владимире семь человек получили травмы в ДТП с «Ауди» и «Волгой»

Как сообщает Управление ГИБДД УМВД России по Владимирской области, авария с участием двух легковушек произошла в одиннадцать часов вечера 27 июня на Судогодском шоссе в районе дома №5.

По предварительной информации, 30-летний водитель «Ауди-8» врезался в ГАЗ-24, за рулем которого находился мужчина 1985 года рождения. В этот момент «ГАЗ», ехавший в одном направлении с «Ауди», притормозил, чтобы повернуть налево. В результате удар пришелся в заднюю часть отечественной ретро-машины.

В результате травмы получили оба водителя, а также их пассажиры, включая троих детей. Мужчина, сидевший за рулем «Ауди», получил сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму, у водителя «Волги» врачи диагностировали растяжение связок ноги. 9 и 4-летний пассажиры «Ауди» получили ушибы, а еще один 30-летний пассажир иномарки получил сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму. В «Волге» пострадал 5-летний ребенок, у которого врачи «скорой помощи» диагностировали ушибы и ссадины, а 35-летний пассажир отечественной машины при ударе также получил сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму. Никому из пострадавших госпитализация не потребовалась.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства происшествия.