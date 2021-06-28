Во Владимирскую область поступило более 17 тысяч доз вакцины от коронавируса

Как сообщили в областной администрации, 25 июня в регион дополнительно поставлено 17400 доз отечественного иммунобиологического препарата «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V»), предназначенного для иммунизации от новой коронавирусной инфекции. Больше всего вакцин – 1500 доз – направлено в Александровскую районную больницу, 1400 доз пришло в Центральную городскую больницу г. Коврова, по 1000 доз – в Городскую больницу №2 г. Владимира, городскую поликлинику №1 г. Владимира, Ковровскую городскую больницу №2, Муромскую городскую больницу №3, клиническую больницу «РЖД-Медицина» г. Мурома, Вязниковскую и Собинскую районные больницы. Всего Владимирская область получила более 163 тысяч доз. Кстати, поставок других вакцин, кроме «Cпутник V», в регион не ожидается. По состоянию на 28 июня от коронавируса привилось более 131 тысячи жителей региона, из них свыше 107 тысяч человек получили второй компонент вакцины.