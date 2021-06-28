В Киржаче демонтировали две рекламных конструкции

Прокуратурой Киржачского района выявлены нарушения в деятельности лиц, установивших и эксплуатирующих рекламные конструкции на территории города Киржача и Киржачского района. В отношении двух индивидуальных предпринимателей возбуждено производство по делам об административном правонарушении, предусмотренном ст. 14.37 КоАП РФ (установка и (или) эксплуатация рекламной конструкции без предусмотренного законодательством разрешения), по итогам их рассмотрения виновным назначено наказание в виде предупреждений. Также прокуратурой района в адрес индивидуальных предпринимателей внесены два представления, которые удовлетворены, к дисциплинарной ответственности привлечено два должностных лица, рекламные конструкции демонтированы. Кроме того, прокуратурой выявлены нарушения в деятельности администрации Киржачского района, выразившиеся в отсутствии контроля за самовольной установкой рекламных баннеров, непринятии мер к их демонтажу и установлению собственников. По данному факту прокуратурой района в адрес главы администрации внесено представление, которое находится на рассмотрении.