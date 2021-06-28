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Происшествия28 июня 2021 14:12

Житель Собинки из ревности до смерти забил жену

Он проснулся уже рядом с телом
Полина НемчиноваПолина Немчинова
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Собинской межрайонной прокуратурой утверждено обвинительное заключение и направлено в суд уголовное дело в отношении местного жителя, который обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности его смерть. 9 марта в этом году в ходе совместного распития спиртных напитков со своей супругой возник конфликт на почве ревности. Во время ссоры он умышленно нанес женщине около 30 ударов по голове и телу, после чего лег спать. Утром он обнаружил супругу мертвой с множественными гематомами на лице и теле. Уголовное дело предстоит рассматривать по существу Собинскому городскому суду.