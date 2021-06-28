Житель Собинки из ревности до смерти забил жену

Собинской межрайонной прокуратурой утверждено обвинительное заключение и направлено в суд уголовное дело в отношении местного жителя, который обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности его смерть. 9 марта в этом году в ходе совместного распития спиртных напитков со своей супругой возник конфликт на почве ревности. Во время ссоры он умышленно нанес женщине около 30 ударов по голове и телу, после чего лег спать. Утром он обнаружил супругу мертвой с множественными гематомами на лице и теле. Уголовное дело предстоит рассматривать по существу Собинскому городскому суду.