Под Суздалем три человека пострадали в столкновении «Нивы» и «Жигулей»

Фото: УГИБДД УМВД России по Владимирской области

Как сообщает Управление ГИБДД УМВД России по Владимирской области, 22 июня в 20.51 на 261 километре автотрассы Р-132 «Золотое кольцо» водитель «Нивы» 1969 года рождения, совершая поворот, не уступил дорогу «Жигулям» седьмой модели под управлением мужчины 1960 года рождения, ехавшим навстречу.

В результате удара пострадали водитель «семерки» и два его пассажира, среди которых был ребенок. У водителя прибывшие на место ДТП сотрудники скорой медицинской помощи диагностировали сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму, а у его пассажира 1962 года рождения — закрытую черепно-мозговую травму и ушиб правой голени — обоим госпитализация не потребовалась. А девочку 2015 года рождения врачи увезли в больницу с сотрясением мозга, закрытой черепно-мозговой травмой и гематомами глаза и правой ноги.

В настоящее врем по факту ДТП в ГИБДД проводится проверка.