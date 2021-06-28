В Собинской районной больнице дополнительно развернули 30 коек

28 июня во Владимирской области лабораторно подтверждено 197 новых случаев заболевания Covid-19. Всего в области зарегистрировано 35770 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Учитывая возросшую потребность в специализированном коечном фонде, во Владимирской области дополнительно развёрнуто 30 ковидных коек − в Собинской районной больнице.

Сегодня в регионе действуют 1457 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 79,4 процента из них занято (1157), свободно – 300 коек.

33232 пациента с Covid-19 в регионе выздоровели, в том числе за минувшие сутки – 191 человек. За период наблюдения в области отмечен 1271 летальный случай.

Номер «горячей линии» Департамента здравоохранения по вопросам новой коронавирусной инфекции: 8 (800) 350-17-33. Единый номер вызова экстренных оперативных служб, в том числе скорой медицинской помощи, – 112. Единый круглосуточный телефон социальной помощи – 8 (800) 450-01-21 или (4922) 36-28-33.