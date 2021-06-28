В Покрове пропали без вести три несовершеннолетние девушки

Ориентировка ПСО "Лиза Алерт"

Как сообщает отдел информации и общественных связей Управления МВД России по Владимирской области, отделом полиции по Петушинскому району разыскиваются: Милена 27 декабря 2006 года рождения. Приметы: на вид 15 лет, рост 160 сантиметров, плотного телосложения, лицо со следами акне (сыпь на коже), глаза серые, волосы светлые, сбритые на висках, отсутствует ноготь на ноге. В момент исчезновения была одета в темную толстовку с капюшоном с полосками и белой надписью на спине и в кроссовки.

Вторая пропавшая: Оксана 15 сентября 2006 года, приметы: на вид 15 лет, рост 174 сантиметра, среднего телосложения, темные волосы ниже плеч, серые глаза, из особых примет: татуировки на обеих кистях. На момент исчезновения была одета в черную футболку, черные джинсы и кроссовки.

Третья девушка — Анастасия 30 декабря 2005 года рождения. На вид 15-16 лет, рост 174 сантиметра, карие глаза, волосы рыжего цвета. Была одета в темные брюки, темную кофту и кроссовки.

По сведениям ПСО «Лиза Алерт» Владимирской области, с 25 июня о девушках ничего неизвестно.

Всех, кому что-либо известно о пропавших девушках, просьба сообщить в полицию Петушинского района по телефонам: 8(49243) 2-13-27, факс: 8(49243) 2-28-47 или «02», либо в любой другой отдел полиции. Также можно сообщить информацию на телефон «горячей линии» поискового отряда «Лиза Алерт»: 8 800 700 54 52, либо по номеру «112».