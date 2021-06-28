В Гусь-Хрустальном предприятие задолжало сотрудникам более 700 тысяч

Работники АО «Армагус» из города Гусь-Хрустальный обратились в региональную гострудинспекцию по поводу не выплаты зарплаты, была проведена внеплановая проверка. В ходе контрольно-надзорных мероприятий инспектор труда установил, что работодатель допустил образование задолженности за март - апрель 2021 года. Сумма долга перед 351 работником организации, осуществляющей производство арматуры трубопроводной, составила 717 408,14 рублей. В результате принятых мер выявленная задолженность погашена в полном объеме. По результатам проверки приняты меры инспекторского реагирования.