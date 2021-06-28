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Общество28 июня 2021 12:20

В Кольчугино предлагали купить свидетельство о сдаче ЕГЭ, не сдавая экзамены

Нарушения выявила прокуратура
Полина НемчиноваПолина Немчинова
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Кольчугинская межрайонная прокуратура в судебном порядке добивается блокировки сайтов с предложениями о продаже свидетельств о сдаче ЕГЭ. Кольчугинской межрайонной прокуратурой в ходе мониторинга интернета обнаружили сайты, на страницах которых размещена информация о продаже свидетельств о сдаче Единого государственного экзамена. Всем желающим предлагалось, не сдавая экзамены, приобрести не сдавая экзамены свидетельство о сдаче ЕГЭ, выполненное на бланке Гознак. В этой связи прокурор направил в Кольчугинский городской суд пять административных исковых заявлений о признании размещенной на сайтах информации запрещенной на территории Российской Федерации с требованием их блокировки. Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.