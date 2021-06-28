В Гороховце решить проблему с водой планируют до конца сентября

Напомним — в связи с аномальной жаркой температурой в Гороховце значительно выросло потребление воды, в связи с чем местная сеть водоснабжения перестала справляться. В итоге жителей города вынужденно перевели на подачу воды по графику.

Как сообщает администрация Гороховецкого района, в связи с перебоями, которые возникают в водоснабжении уже не впервые, местные власти направили предложения по модернизации сетей в областную администрацию, соответствующая проектно-сметная документация была разработана.

В 2021 году на строительство участка водопроводной сети с установкой новых насосов на насосной станции «Слукино», а также на строительство новых резервуаров для чистой воды сам Гороховец выделил 779,5 тысяч рублей, регион — 373,4 тысячи рублей, а еще 19,5 миллионов поступили из федерального бюджета в рамках госпрограммы «Чистая вода».

Работы по строительству уже начали. Если все пойдет по плану, их завершат 30 сентября нынешнего года, и в Гороховце перебоев с водой в летние периоды уже не будет.