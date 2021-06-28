Владимирский певец Алексей Молдалиев получил премию имени Алексея Фатьянова

Региональная премия в области литературы и искусства имени поэта-песенника А.И. Фатьянова в размере 100 тысяч рублей присуждена владимирскому певцу и композитору Алексею Молдалиеву за большой вклад в популяризацию творчества нашего великого земляка.

Региональная премия в области литературы и искусства имени поэта-песенника А.И. Фатьянова была учреждена в 2007 году. Её соискателями являются творческие коллективы, исполнители, поэты, композиторы, внесшие значительный вклад в патриотическое воспитание молодёжи, формирование уважения к отечественной истории, боевым и трудовым подвигам народов России.

Традиционно лауреатов премии чествуют на Фатьяновском празднике поэзии и песни в Вязниках. В этом году фестиваль – он запланирован на 17 июля – состоится уже в 48-й раз. Ежегодно в июле в Вязники съезжаются знаменитые поэты, композиторы, исполнители и просто ценители искреннего и душевного творчества Алексея Фатьянова, автора любимых многими поколениями россиян песен, среди которых – «На солнечной поляночке», «В городском саду», «Где же вы теперь, друзья-однополчане», «Соловьи», «Первым делом самолёты» и многие другие.