За выходные во Владимирской области утонуло пять человек

фото ГУ МЧС по Владимирской области

Во Владимирской области сохраняется аномальная жара. Такая погода вновь спровоцировала ряд трагедий на водоёмах области.

25 июня, в Красной Горбатке, вблизи стадиона «Олимп», из реки Колпь извлекли тело 42-летней женщины. Данное место запрещено для купания, установлены информационные аншлаги. Также 25 июня в реке Клязьме в Ковровском районе было найдено тело утонувшего 20 июня 47-летнего мужчины в Камешковском районе.

- 26 июня в реке Судогде вблизи н.п. Дорофеево утонула 29-летняя женщина. Тело погибшей было извлечено сотрудниками аварийно-спасательной службы Владимирской области. В реке Пекше у деревни Зайково Кольчугинского района в месте, не оборудованном для купания, утонул 34-летний мужчина. Тело извлечено спасателями спасательной станции города Собинки, - рассказали в областном управлении МЧС.

Ещё два происшествия произошли в воскресенье в Муромском и Александровском районах. В Муромском районе у н.п. Афанасово из реки Илевна, Катышевская плотина, очевидцы извлекли тело 68-летнего мужчины. В Александрове из озера Дичковское было извлечено тело 30-летней женщины.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего. По предварительной информации, большинство трагедий произошли из-за злоупотребления спиртными напитками во время отдыха на воде.

По состоянию на сегодня, вода унесла жизни 19 человек, в том числе 6 детей.