Из-за коронавируса личные приемы граждан во Владимирской области будут проходить онлайн

Из-за коронавируса личные приёмы граждан в регионе переводят в онлайн режим. Записаться на приём и изложить свою жалобу Уполномоченному по правам человека и Уполномоченному по правам ребёнка можно по телефону: 8 (4922) 53-11-31.

Письменные обращения нужно направлять по электронной почте:

-Уполномоченному по правам человека во Владимирской области Людмиле Валерьевне Романовой: http://ombudsman33@mail.ru

-Уполномоченному по правам ребёнка во Владимирской области Юлии Александровне Раснянской: http://33deti@mail.ru

Кроме того, с 28 июня Уполномоченный по правам человека открывает горячую линию по приёму обращений граждан по вопросам, связанным с ковид-вопросами. Если ваши права были нарушены, обращайтесь на горячую линию и получите консультацию или разъяснение по телефонам: 8-900-478-00-33 , 8 (4922) 53-11-31, 8 (4922) 53 20-60.

Режим работы «горячей линии» в рабочие дни с 9.00 по 17.00. Аппарат Уполномоченного по правам человека во Владимирской области находится по адресу: 600017, г. Владимир, ул. Луначарского, д.3, оф.207.