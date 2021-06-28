В Александровском районе гроза повредила оборудование железной дороги

Как сообщает Северная железная дорога, 27 июня в 19.15 на перегоне Балакирево-Берендеево грозой было повреждено оборудование железнодорожной автоматики.

Из-за этого на час был задержан поезд №106 «Москва — Ярославль», а также электричка №6012 «Александров-Ярославль», которая задержалась на 1 час 14 минут.

На место аварии выехали специалисты СЖД, которые работают над устранением неполадок. В свою очередь, железнодорожники тем же вечером принесли извинения за неудобства и пообещали сократить время задержки составов.