Во Владимирской области за неделю клещи покусали 195 человек

По данным регионального управления Роспотребнадзора, на территории области за прошедшую неделю зарегистрировано 195 человек, пострадавших от укуса клеща, среди них 42 ребенка. Всем медики удалили клещей и сейчас наблюдают за состоянием пострадавших. С целью обнаружения возбудителей инфекций, передаваемых клещами, в лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» исследовано 88 клещей, доставленных населением. Выявлено 12 случаев клещевого боррелиоза. К счастью, случаев заболевания среди населения области клещевым вирусным энцефалитом, клещевым иксодовым боррелиозом, а также моноцитарным эрлихиозом и гранулоцитарным анаплазмозом человека не зарегистрировано.