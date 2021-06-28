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Общество28 июня 2021 10:46

Во Владимирской области за неделю клещи покусали 195 человек

Выявлены 12 случаев клещевого боррелиоза
Полина НемчиноваПолина Немчинова
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По данным регионального управления Роспотребнадзора, на территории области за прошедшую неделю зарегистрировано 195 человек, пострадавших от укуса клеща, среди них 42 ребенка. Всем медики удалили клещей и сейчас наблюдают за состоянием пострадавших. С целью обнаружения возбудителей инфекций, передаваемых клещами, в лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» исследовано 88 клещей, доставленных населением. Выявлено 12 случаев клещевого боррелиоза. К счастью, случаев заболевания среди населения области клещевым вирусным энцефалитом, клещевым иксодовым боррелиозом, а также моноцитарным эрлихиозом и гранулоцитарным анаплазмозом человека не зарегистрировано.