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Здоровье28 июня 2021 10:44

Во Владимирской области 28 июня 197 человек заболели коронавирусом

По-прежнему большинство заболевших во Владимире
Виктория СУХОВАВиктория СУХОВА
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Во Владимирской области за прошедшие сутки 28 июня лабораторно подтверждено 197 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

62 заболевших во Владимире, 23 - в Гусь-Хрустальном, 22 - в Муромском районе. Это неизменная тройка лидеров по заболеваемости.13 случаев в Ковровском, 11 - в Петушинском, 9 - в Александровском, по 6 - в Гороховецком, Суздальском, Вязниковском районах, по 5 - в Юрьев-Польском, Меленковском, Судогодском, Собинском, Камешковском, Киржачском районах, 4 случая в Кольчугинском, 3 - в Радужном, 2 - в Селивановском районе.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 35 770 случаев заболевания (8175 сл. в г. Владимире, 4318 сл. в Гусь-Хрустальном, 3946 сл. о. Муром, 2561 сл. в Ковровском, 2235 сл. в Александровском, 2101 сл. в Петушинском, 1487 сл. в Юрьев-Польском, 1396 сл. в Вязниковском, 1550 сл. в Кольчугинском, 1333 сл. в Суздальском, 1108 сл. в Собинском, 1120 сл. в Киржачском, 1004 сл. в Меленковском, 857 сл. в Камешков