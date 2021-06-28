Пособнику бывшего вице-губернатора Дмитрия Хвостова дали пять лет условно

Ленинский районный суд вынес приговор столичному жителю 1958 года рождения. Он признан виновным в "посредничестве во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере".

- В мае - июне 2015 года заместитель губернатора области Дмитрий Хвостов, находясь во Владимире, по телефону сообщил своему знакомому о необходимости прибыть в офис генерального директора одной из местных строительных фирм, где по его поручению получить от ее генерального директора взятку в размере 10 миллионов рублей, на что мужчина согласился, - рассказывают в областной прокуратуре.

Мужчина, выступая в роли посредника в получении взятки получил деньги и передал их Хвостову. Он полностью признал вину и раскаялся в содеянном.

Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет условно с испытательным сроком 4 года.

Напомним, Дмитрий Хвостов признан виновным в получении взятки в размере 10 миллионов рублей и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет с отбыванием в исправительной колонии строго режима, со штрафом в размере 40 миллионов рублей, с лишением права занимать должности в государственных органах, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на срок 3 года.