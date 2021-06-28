Во Владимире девять выпускников получили 100 балов на ЕГЭ

Во Владимире уже девять школьников, закончивших 11 класс, получили высший балл за ЕГЭ. Не исключено, что их станет больше. Как сообщили в городском управлении образования, пока подведены итоги по географии, химии, русскому, математике, литературе, истории. Результаты экзаменов по остальным предметам будут известны позднее, последними обнародуют результаты за ЕГЭ по иностранным языкам и информатике – 7-8 июля. Но уже сейчас нам известны имена ребят, получивших 100 баллов за ЕГЭ: СОШ №1 Абрамович Софья (литература),

СОШ №2 Жуков Михаил (химия), гимназия №3 Бахтина Ирина (русский язык), школа №10 Куралева Варвара (русский язык), лицей №14 Солертовский Владимир (история), гимназия №23 Ибетова Диана (русский язык), СОШ №25 Зубов Павел (математика профиль), СОШ №25 Чупрова Полина (химия), СОШ №36 Антипов Никита (география). Напомним, в прошлом году 17 выпускников из Владимира получило высший балл за ЕГЭ., а один из них, Вячеслав Грибов, выпускник СОШ №25, набрал 100 баллов по русскому языку и химии. В этом году мультибальников пока нет.