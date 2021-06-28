Во Владимире откроется выставка, посвященная таможенной службе

В Центре пропаганды изобразительного искусства 1 июля состоится открытие передвижной выставки, посвященной празднованию 30-летнего юбилея Федеральной таможенной службы России.

Жители и гости старинного города Владимира получат уникальную возможность познакомиться с произведениями широко известных ведущих российских художников. В выставке участвуют народные, заслуженные художники РФ, действительные члены Российской Академии художеств: Зураб Церетели, Сергей Андрияка, Пётр Стронский, Константин Петров, Виктор Глухов, Вячеслав Желваков, Евгений Ромашко, Александр Беглов, Павел Петров, Игорь Машков и многие другие видные деятели искусств России.

С большим успехом выставочный проект уже начал свою работу в Московской областной таможне и Центральном таможенном управлении г. Москвы. Передвижная выставка побывала и в музее-заповеднике «Дмитровский кремль». После Владимира она пройдёт в Белгороде, Калуге, Брянске, Смоленске, Туле, Калининграде, Курске и завершится в этом году в Москве.

Выставка будет работать до 1 августа. Цена билета: 50 - 100 рублей.