Во Владимирской области размещено более 600 вакансий удаленной работы

С 1 по 25 июня на hh.ru размещено более 60 тысяч вакансий с удаленным форматом работы, что является рекордным значением за всю историю рынка труда в РФ.

Во Владимирской области с начала июня размещено более 600 вакансий с удаленной работой. Больше всего предложений для соискателей, ищущих работу в ИТ (каждая 10-я вакансия), телекоммуникациях, продажах, консультировании, маркетинге, рекламе, PR, банках. Большая часть вакансий с удаленкой предназначены для студентов и молодых специалистов.

- В прошлом 2020 году многие компании были вынуждены перевести значительную часть своих сотрудников на удаленную работу. Для многих этот опыт стал положительным и сейчас, после снятия жестких ограничений, компании не всегда спешат возвращать сотрудников в офис и готовы предложить график с возможностью удаленной работы (полностью или частично) не только действующим, но и потенциальным сотрудникам. Также, работа с удаленной занятостью вышла за пределы ИТ-сферы, и работодатели готовы предлагать такой формат маркетологам, инженерам, бухгалтерам, административному персоналу и другим специалистам, - тем, чья профессия еще несколько лет назад предполагала их личное присутствие в офисе, - рассказывает Мария Токарева, менеджер по маркетингу и связям с общественностью hh.ru по Северо-Центральному региону.