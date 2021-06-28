В Покрове пропало трое девочек- подростков

фото отряда "Лиза Алерт"

В Покрове пропали трое подростков - девочки 14 и 15 лет. 25 июня они не вернулись домой. К поискам подключились волонтеры отряда "Лиза Алерт". .

Пропали Милена 2006 г.р. (14 лет), Анастасия 2005 г.р. (15 лет), Оксана 2006 г.р. (14 лет), г. Покров, Петушинский р-н, Владимирская обл.

Милене 14 лет. Приметы: рост 160 см, нормального телосложения, волосы тёмно-русые, глаза серые. Была одета: чёрная толстовка, чёрные брюки, кроссовки.

Анастасии 15 лет. Приметы: рост 174 см, нормального телосложения, волосы тёмно-русые, глаза карие. Была одета: чёрная кофта, чёрные брюки, кроссовки.

Оксан 14 лет. Приметы: рост 174 см, нормального телосложения, волосы тёмно-русые, глаза серые. Была одета: чёрная толстовка, чёрные джинсы, кроссовки.