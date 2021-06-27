Владимирское "Торпедо" и ФК "Муром" покинули несколько футболистов

Всего пару недель назад закончился чемпионат России-20/21 по футболу среди команд ПФЛ. И вот уже начинается подготовка к следующему сезону. Вновь собрались и коллективы из Владимирской области - "Торпедо" и "Муром".

При этом обе команды понесли первые потери. Так ФК "Муром" покинули Сергей Шалин и Максим Зимарев. У обоих футболистов закончился срок действия контрактов. Сергей два сезона являлся капитаном команды, сыграл 44 матча, в которых отметился пятью забитыми мячами. Максим Зимарев в «Муроме» провел три года, на его счету 66 матчей и 8 голов.

А вот владимирское "Торпедо" покинули Максим Ивашов и Евгений Попов. Причина, по которой оба игроки ушли из команды, не называются.