Первый владимирский женский футбольный клуб объявил набор на бесплатные тренировки для школьниц

Фото: детско-юношеская спортивная школа по футболу "Сириус".

Во Владимирской области начнутся бесплатные тренировки по футболу для девочек. Представители детско-юношеской спортивной школы по футболу "Сириус" наберут юных футболисток от 10 до 15 лет из Владимира и Суздаля. В общей сложности, заниматься смогут не меньше 50 школьниц. Тренировки будут проходить три раза в неделю на стадионе "Лыбедь" и в крытом помещении на базе 14-й школы (улица Герцена, 35).

Проект придумала и запустила молодая девушка — 21-летняя Александра Лещенко из Владимира. Играть в футбол она начала в 12 лет, женских команд в городе не было, но она не испугалась быть в одной команде с мальчишками.

- Во Владимире функционирует более 10 футбольных школ, как частных, так и государственных. Но отделения для девочек нет ни в одной. Тренеры либо не принимают девочек вообще, либо одна-две девочки занимаются в команде мальчиков, - говорит Александра.

Для девочек подготовили полноценную программу – от изучения теоретической части до практической.