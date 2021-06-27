Жара во Владимирской области остается еще на неделю

Те, кто рассчитывал с понедельника вздохнуть с облегчением и постучать зубами от "холодных" +23 градусов, могут оставить надежду. Прогноз изменился и явно не в лучшую сторону.

Да, 30-градусной жары, конечно в последние дни июня вроде бы нет, но +28 или +29 градусов тоже не назовешь прохладной погодой. Добавьте к этому солнечную погоду почти в течение всего времени (дожди возможны, но они не будут продолжительными), и становится понятно, что потеть и терпеть придется и дальше. Самый холодный день на следующей неделе ожидается 1 июля - тогда синоптики обещают +26 градусов. Вот тогда ненадолго и вздохнем с облегчением.

Кстати, этот июнь в Центральной России уже окрестили рекордно жарким за все время метеорологических наблюдений. Хорошо хоть лесных пожаров пока нет, а то бы получили повторение лета 2010 года.