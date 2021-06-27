Во Владимирской области 27 июня коронавирусом заболело 189 человек

На территории Владимирской области 27 июня 2021 года лабораторно подтверждено 189 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

И вот как распределились случаи по районам: 53 сл. в г. Владимире, 26 сл. в Муромском, 25 сл. в Гусь-Хрустальном, 14 сл. в Ковровском, 9 сл. в Петушинском, 7 сл. в Вязниковском, 7 сл. в Александровском, 6 сл. в Юрьев-Польском, 6 сл. в Суздальском, 6 сл. в Собинском, 6 сл. в Меленковском, 5 сл. в Судогодском, 4 сл. в Камешковском, 4 сл. в Гороховецком, 4 сл. в Киржачском, 3 сл. в Селивановском, 2 сл. в Кольчугинском, 2 сл. в г. Радужный.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 35 573 случая заболевания (8113 сл. в г. Владимире, 4295 сл. в Гусь-Хрустальном, 3924 сл. о. Муром, 2548 сл. в Ковровском, 2226 сл. в Александровском, 2090 сл. в Петушинском, 1482 сл. в Юрьев-Польском, 1390 сл. в Вязниковском, 1546 сл. в Кольчугинском, 1327 сл. в Суздальском, 1103 сл. в Собинском, 1115 сл. в Киржачском, 999 сл. в Меленковском, 852 сл. в Камешковском, 785 сл. в Гороховецком, 754 сл. в Селивановском, 568 сл. в Судогодском, 456 сл. в г. Радужном).