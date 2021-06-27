В Муроме ночью сгорел дом

Фото ГУ МЧС России по Владимирской области.

В такую жару риск пожаров увеличивается. Один из них произошел поздно вечером 26 июня в Муромском районе.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Владимирской области, им сигнал о пожаре поступил в 23.02. По сообщениям соседей горел жилой дом в деревне Савково на улице Овражной. Также спасатели уверяют, что сообщение о пожаре было поздним и на момент прибытия подразделений дом сильно горел, огонь уже перекинулся на соседнюю хозяйственную пристройку.

Общая площадь пожара составила 80 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. К ликвидации пожара от МЧС привлекались 4 единицы техники, 11 человек личного состава.