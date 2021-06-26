На пожаре в Петушках эвакуировали 30 человек

В 10 часов утра 26 июня поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме по адресу: Петушки, ул. Московская, д. 13. Пожарно-спасательные подразделения оперативно выехали на место.

Когда пожарные прибыли на место, был виден огонь из окна квартиры на 5-м этаже 5-этажного дома.

- Сотрудниками МЧС было сформировано 2 звена газодымозащитной службы для тушения пожара и эвакуации людей. Пожарные не дали огню распространиться по всей квартире и ликвидировали горение на площади 20 кв. м. Погибших и пострадавших нет. Эвакуировано 30 человек, из них 8 детей, - сообщили в областном управлении МЧС.

К ликвидации пожара привлекались 5 единиц техники, 16 человек личного состава. Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.