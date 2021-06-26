В Суздальском районе обнаружены заросли дикорастущей конопли

Сотрудники областного управления Россельхознадзора в июне проверили исполнение юридическим лицом ранее выданного предписания.

Выяснилось, что часть участка площадью 117,82 га в Суздальском районе продолжает зарастать сорняками, а также захламлена навозом крупного рогатого скота. Кроме этого, на площади в 300 кв.м. специалисты обнаружили дикорастущую коноплю, которая включена в перечень растений, содержащих наркотические средства.

Информация о местоположении наркосодержащего растения была направлена в ОМВД России по Суздальскому району.

Юрлицо может получить штраф от 100 до 200 тысяч рублей.