Во Владимирской области свободными остаются 330 коек для больных коронавирусом

26 июня во Владимирской области лабораторно подтверждено 177 новых случаев заболевания Covid-19. Всего в области зарегистрировано 35 384 случая случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Сейчас в больницах региона действуют 1427 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 76,9 процента из них занято (1097), свободны – 330 коек.

32 858 пациентов с Covid-19 в регионе выздоровели, в том числе за минувшие сутки – 151 человек. За период наблюдения в области отмечено 1268 летальных случаев.

Номер «горячей линии» Департамента здравоохранения по вопросам новой коронавирусной инфекции: 8 (800) 350-17-33. Единый номер вызова экстренных оперативных служб, в том числе скорой медицинской помощи, – 112. Единый круглосуточный телефон социальной помощи – 8 (800) 450-01-21 или (4922) 36-28-33.