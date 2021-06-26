Владимирские спасатели вновь обещают грозу

По данным Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 26 июня около 14-15 часов во Владимирской области возможна гроза.

При этом ливень по прогнозам продлится вплоть до первой половины ночи 27 июня. Грозу ожидают во Владимире и по области. В отдельных районах возможен град, сильные порывы ветра до 20 метров в секунду.

"Данные погодные явления повышают риски возникновения ЧС, связанных с повреждением (обрывом) ЛЭП и линий связи, аварий на объектах энергоснабжения; нарушением в работе водоотводящих систем дождевых стоков, увеличением количества ДТП на трассах местного и федерального значения, повреждения сельскохозяйственных культур", сообщают в ГУ МЧС России по Владимирской области.