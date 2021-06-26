Во Владимирской области 26 июня коронавирусом заболели 177 человек

Во Владимирской области за прошедшие сутки 26 июня лабораторно подтверждено 177 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Больше всего заразившихся во Владимире - 48, 23 случая в Муромском, 21 - в Гусь-Хрустальном районах. 12 случаев в Ковровском, 10 - в Петушинском, 7 - в Собинском, по 6 - в Вязниковском, Меленковском, Александровском районах, по 5 случаев в Камешковском, Юрьев-Польском, Суздальском, Гороховецком районах, по 4 - в Киржачском, Селивановском, Судогодском районах, по 3 случая в Кольчугинском районе и Радужном.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 35 384 случая заболевания (8060 сл. в г. Владимире, 4270 сл. в Гусь-Хрустальном, 3898 сл. о. Муром, 2534 сл. в Ковровском, 2219 сл. в Александровском, 2081 сл. в Петушинском, 1476 сл. в Юрьев-Польском, 1383 сл. в Вязниковском, 1544 сл. в Кольчугинском, 1321 сл. в Суздальском, 1097 сл. в Собинском, 1111 сл. в Киржачском, 993 сл. в Меленковском, 848 сл. в Камешковском, 781 сл. в Гороховецком, 751 сл. в Селивановском, 563 сл. в Судогодском, 454 сл. в г. Радужном).