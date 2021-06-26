Из-за аномальной жары в Суздальском районе возникли перебои с водой

Для обеспечения населения Суздальского района питьевой водой эксплуатируется 72 артезианские скважины. Среднесуточный расход воды составляет порядка 3 500 м3/сутки. В связи с аномальным повышением температуры воздуха и отсутствием осадков потребление воды выросло на 40% или на 1 400 м3/сутки.

Учитывая, что проектная мощность скважин рассчитана с учетом водопотребления только на хозяйственно-питьевые нужды населения, а объемы воды на полив сельскохозяйственных культур, газонов, на заполнение бассейнов на частных участках не предусмотрены, в настоящее время объема поднимаемой воды не хватает, чтобы обеспечить круглосуточную подачу воды в требуемых объемах.

Наиболее серьезные проблемы с водоснабжением в с. Павловское, с. Гавриловское, с. Семеновское Красное, с. Торчино, с. Барское Городище, с. Кутуково, с. Кидекша.

Администрация района разработала временные графики подачи воды.

В с. Гавриловское 24 июня запущена резервная скважина, которая обеспечила необходимый объем потребления. В населенные пункты администрацией района организован подвоз питьевой воды в дневное время в соответствии с поступающими заявками от жителей.

Администрацией района для создания аварийного запаса закуплено 7 глубинных насосов, еще 9 будет приобретено до 1 августа.

Телефоны «горячей линии» для приема заявок жителей: (49231) 2-02- 67, (830) 832-38-10