На пожаре в Киржачском районе пострадала 62-летняя женщина

фото с сайта ГУ МЧС по Владимирской области

25 июня в 22.44 в Главное управление МЧС России поступило сообщение о пожаре дачного дома по адресу: Киржачский район, СНТ «Лесные дали» д. 16. На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения.

- Когда пожарные приехали на место, дом горел по всей площади. Пожарные не дали огню охватить соседние строения и ликвидировали пожар на площади 60 кв. м, - сообщили в областном управлении МЧС.

На пожаре пострадала 62-летняя женщина. К ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 7 человек личного состава. Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.