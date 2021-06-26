Во Владимирской области в передвижном цирке животных кормили просроченным кормом

фото Управления Россельхознадзора

Управление Россельхознадзора во втором квартале 2021 года проверило передвижной цирк, который на тот момент находился в городе Владимире. Специалисты выявили ряд нарушений.

В цирке не обращали внимания на состояние животных, вовремя не кормили и не поили. Собаки содержались в вольерах, внутри которых не были установлены укрытия для сна и отдыха. Для львов и других крупных кошачьих животных не были оборудованы возвышения. Корма для животных закупали без сертификатов или деклараций соответствия, а также без ветеринарных сопроводительных документов. Животных семейства кошачьих кормили просроченной продукцией. Часть поилок были расположены так, что животные не могли до них добраться. Более того, поилки были размещены не во всех клетках, а существующие не подвергались дезинфекции;

Также на часть животных не было ветеринарно-сопроводительных документов, подтверждающих, в том числе, благополучие по заразным болезням территории, с которой они были привезены.

В отношении владельца животных было возбуждено дело по ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ. Индивидуальный предприниматель был признан виновным, и ему было назначено административное наказание.

Напоминаем, с 1 января 2022 года содержание и использование животных в культурно-массовых целях без лицензии будет запрещено. Сейчас Россельхознадзор ведёт работу по выдаче таких лицензий.