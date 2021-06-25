Средняя зарплата во Владимирской области составила более 35 тысяч рублей

Владимирстат подсчитал, что среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в январе-апреле 2021 года во Владимирской области составила 35670,3 рубля. А в апреле средняя зарплата по региону выросла до 37154,4 рублей, тогда как в апреле прошлого года владимирцы в среднем зарабатывали 32 313,7. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года средняя зарплата за первый квартал увеличилась соответственно на 9,1%, а за апрель - на 15%. При этом больше всего владимирцы заработали в декабре прошлого года – тогда средняя зарплата по области составила 43013,4 рублей.