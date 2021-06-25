Владимирцы стали чаще расплачиваться картами

Как рассказали во владимирском отделении Банка России по Владимирской области, в первом квартале 2021 года жители региона совершили около 109 миллионов операций с использованием банковских карт - на 25% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Объем операций составил 167,8 миллиарда рублей, почти на четверть больше, чем в прошлом году. Всего на начало апреля 2021 года для владимирцев выпущено более 2,3 миллиона карт – на 9% больше, чем год назад. Чаще всего владимирцы переводят деньги с карты на карту. За первый квартал по сравнению с прошлым годом их число выросло в два раза, до 17,3 миллионов транзакций. Всего жители области перевели 66,8 миллиардов рублей, на 39% больше, чем в 2020, а средняя сумма перевода составила четыре тысячи рублей. Также с помощью карты стали чаще оплачивать товары и услуги, количество операций выросло на 25% и составило 87,2 миллионов транзакций, а сумма платежей более чем на треть, до 57,9 миллиардов рублей. При этом средний чек покупки составил 664 рубля и вырос по сравнению с первым кварталом 2020 года на 51 рубль. А вот снимать наличные с карт владимирцы стали реже. За первый квартал в регионе совершено 4,3 миллиона таких операций на 43,2 миллиарда рублей. Это на 18% меньше по количеству, чем в аналогичном периоде прошлого года, и рекордно низкий показатель за последние 10 лет.

- Востребованность безналичной оплаты среди владимирцев растет, увеличивается количество устройств для приема платежных карт. На 1 апреля в регионе их было около 36 тысяч. Развивается система быстрых платежей, которая позволяет оперативно переводить средства между счетами, открытыми в разных банках, до 100 тысяч рублей в месяц без комиссии. Владимирцы стали мобильнее, реже снимают наличные деньги, многие перешли на удаленный формат работы, и им удобнее платить картой, отметил заведующий сектором платежных систем и расчетов владимирского отделения Банка России Владимир Полянский.