Во Владимирской области выпустили более 6 тысяч молодых уток

. Фото: Администрация Владимирской области

Чтобы увеличить в регионе численность кряквы, Госохотинспекция областной администрации заключила с предпринимателем из Киржачского района госконтракт на поставку в этом сезоне 6,2 тысячи особей молодых диких уток. Водоплавающие птенцы уже выпущены в Александровском, Вязниковском, Гороховецком, Гусь-Хрустальном, Камешковском, Киржачском, Ковровском, Меленковском, Муромском, Судогодском и Суздальском районах, а 29 июня запланирован очередной выпуск молодняка в Петушинском и Собинского районах. Выпускать уток приходится потому, что хотя водно-болотные угодья области, включая и искусственные водоемы, в летне-осенний период обеспечивают необходимые защитные и кормовые условия для водоплавающей дичи, но оставляют мало места для гнездования. Поэтому выпуск искусственно выращенной дичи дополняет её естественное воспроизводство.