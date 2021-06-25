Больше 30 тысяч владимирцев сделали прививку от коронавируса

По данным на 25 июня, в учреждениях здравоохранения города Владимира, в которых проводится вакцинация жителей от коронавируса, первый компонент вакцины получили уже 36889 владимирцев. Оба компонента вакцины привиты 30468 жителей города. Очереди на прививку в лечебных учреждениях города ожидают 1228 человек.

Вакцина, которой прививают жителей Владимира - двухкомпонентная. Для формирования надежной защиты организма иммунизацию нужно пройти дважды. Второй компонент вводится через 21 день после первой прививки.

Вакцинация противопоказана беременным или кормящим грудью женщинам, детям до 18 лет, гражданам, имеющим хронические заболевания в стадии обострения, а также тяжёлые аллергии. С момента последней прививки от других заболеваний должно пройти не менее месяца, с момента заболевания Covid-19 – не менее 6 месяцев, а с момента заболевания ОРВИ – не менее месяца.

Все лечебные учреждения города, в которых проводится вакцинация, имеют необходимый запас вакцины. Всего за время проведения вакцинации в лечебные учреждения областного центра поступило 41205 доз вакцины.

В лечебных учреждениях города Владимира на 25 июня развернуто 445 коек для размещения взрослых пациентов, больных ковидом, и 43 койки для болеющих ковидом детей:

- в городской больнице №5 — 160 коек для взрослых пациентов,

- в городской больнице №6 - 175 коек для взрослых пациентов,

- в родильном доме №2 — 20 коек для взрослых пациентов,

- в городской больнице №2 - 100 коек для взрослых пациентов и 43 койки для детей.